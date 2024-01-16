Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile resmi sözleşme imzaladı

İHA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş’ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic’i getirdi.
Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.
"Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"
İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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