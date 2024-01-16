Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile resmi sözleşme imzaladı
İHA

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş’ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic’i getirdi.

Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.

"Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"

İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)