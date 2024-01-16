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Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile resmi sözleşme imzaladı

Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile resmi sözleşme imzaladı Hakan Keleş'le yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.