Konyaspor, Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirdi! Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı... Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Hakan Keleş ile yolların ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağa üzere Konyaspor, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Fahrudin Omerovic kimdir?

26 Ağustos 1961'de bugün Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan Doboj'da doğan Fahrudin Ömerovic, Bosnalı eski kalecidir.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlığa soyunan Ömerovic, Türkiye'de futbol oynarken Türk vatandaşlığı aldı ve Türkiye'de adı Fahrettin Ömerli olarak biliniyor.

Antrenörlük kariyeri

Ömerovic, futbolculuğu bıraktıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar verdi. Başlangıçta Safet Susic ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı.

İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor kulüplerinde de antrenör olarak görev yaptı. Bosnalı teknik adam son olarak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıyordu.

Fahrudin Ömerovic, daha önce 25 Ekim 2017'de Konyaspor ile teknik direktörlük için anlaşmıştı.