Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı son dakikada aldı!

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor ile Alparslan Erdem'in görev yaptığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Beraberlik golü son dakikada geldi
Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.
Konyaspor, 4 maç sonra ilk puanını aldı
Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek.
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