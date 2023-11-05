Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı son dakikada aldı! Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, son dakikada bulduğu golle Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor ile Alparslan Erdem'in görev yaptığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beraberlik golü son dakikada geldi

Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.

Konyaspor, 4 maç sonra ilk puanını aldı

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek.