Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Konyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

Ligin 3. sırasında olan ve ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Yeniden ikinci sıraya yerleşmenin hesaplarını yapan Konyaspor, Fatih Karagünmrük'ü yenmek için sahada olacak.

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından zor zamanlar geçiren ve toparlanmaya çalışan Konya, yaşananlara rağmen duruşunu korudu.

Volkan Demirel ile birlikte yeni bir sayfa açan Karagümrük ise inişli-çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor.

İki güçlü ve dişli takımın bir araya geleceği karşılaşmada zaman ve saat bilgisine ilişkin detaylar gündem oldu.

Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Konyaspor , Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Konyaspor geride kalan 34 hafta sonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 64 puan toplarken, Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 50 puan elde etti.