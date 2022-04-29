Petrol
108.97
1.59%
Euro
15.67
0.70%
Dolar
14.83
0.26%
Altın
913.60
1.46%
Borsa
2416
-0.51%
Bitcoin
582.917
-1.31%
BTXN Coin
20.88
2.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Konyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

    Ligin 3. sırasında olan ve ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

    Yeniden ikinci sıraya yerleşmenin hesaplarını yapan Konyaspor, Fatih Karagünmrük'ü yenmek için sahada olacak.

    Ahmet Çalık'ın vefatının ardından zor zamanlar geçiren ve toparlanmaya çalışan Konya, yaşananlara rağmen duruşunu korudu.

    Volkan Demirel ile birlikte yeni bir sayfa açan Karagümrük ise inişli-çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor.

    İki güçlü ve dişli takımın bir araya geleceği karşılaşmada zaman ve saat bilgisine ilişkin detaylar gündem oldu.

    Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

    Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Konyaspor , Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

    Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda? #1

    Konyaspor geride kalan 34 hafta sonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 64 puan toplarken, Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 50 puan elde etti.


    İlginizi Çekebilir

    Sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama
    3. Sayfa

    Sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlıyor
    Avrupa Ligi

    Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlıyor

    Görüş Bildir