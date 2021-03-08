Konyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-2 Fenerbahçe

39' Sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulşan Cikalleshi, topu penaltı noktasına doğru çıkartmak istedi. Savunmadan seken top yeniden kendisine geldi. Cikalleshi bu kez sol çaprazdan dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Szalai araya girdi.

32' Gol... Konyaspor 0-2 Fenerbahçe (Osayi-Samuel)

29' Gol... Konyaspor 0-1 Fenerbahçe (Szalai)

22' Sosa'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kale sahasına düşen topu Sehic kontrol etti.

4' Sağ kanatta hareketlenip ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in arka direğe ortasına hiçbir takım arkadaşı hareketlenmedi.

2' Jose Sosa'nın şutu dışarıya gitti.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam