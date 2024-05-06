Konyaspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ahmet Oğuz'dan sert hareket

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Konyaspor ile şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı.
Maçta gergin dakikalar
Dakikalar 32'yi gösterdiğinde tansiyon yükseldi. Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Ahmet Oğuz, yere düştü.
Ayağa kalkan savunma oyuncusu, daha sonra Ferdi'ye sert bir faul yaptı.
Bu pozisyon sonrasında ise iki futbolcu arasında tartışma çıktı. Hakem Bahattin Şimşek, bu anın ardından Ahmet'e sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe taraftarından tepki
Fenerbahçe taraftarı ise hakem Şimşek'in verdiği bu kararı eleştirerek Ahmet Oğuz'a kırmızı kartın çıkması gerektiğini savundu.
Mert Müldür cezalı duruma düştü
Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Fenerbahçeli Mert Müldür, sarı kart gördü. Milli oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert Müldür, gelecek hafta Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış