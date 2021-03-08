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Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 17:53
- Güncelleme : 08.03.2021 - 18:06
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam