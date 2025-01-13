Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son lig maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Çağlar, Djiku, Kostic; Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz; Dzeko, En-Neysri