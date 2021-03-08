Euro
8.9859
0.07%
Dolar
7.5388
0.09%
Altın
414
0.66%
Borsa
1.542
0%
Bitcoin
378.746
2.84%
EXEN Coin
15.80
-2.46%
0ºC
İstanbul
Güneşli 0 C

    Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Daci.

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Samuel, Thiam, Valencia.

    Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir