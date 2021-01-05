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Konyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 18:57
- Güncelleme : 05.01.2021 - 20:05
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46' Maç başladı.
İlk yarı sonucu: Konyaspor 1-1 Galatasaray
45+2' Gol... Konyaspor 1-1 Galatasaray (Diagne)
41' Gol... Konyaspor 1-0 Galatasaray (Daci)
35' Galatasaray baskıyla kazandığı topla tehlike yarattı, sağ kanatta topla buluşan Emre içeriye iyi çevirdi, Sehic iki hamlede topa sahip oldu.
32' Shengelia, Jevtovic'ten aldığı topla dönmek istedi ancak Luyindama izin vermedi.
29' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen topa Emre rövaşeta denedi ancak savunma zamanında araya girdi.
25' Galatasaray Ömer'le hızlı gelmek istedi, içeriye çevirdiği topa Ahmet son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
21' Ev sahibi uzun topla sağ kanattan hareketlenen Skubic'i buluşturmak istedi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı yine havada.
18' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda oyun kurmaya çalışıyor.
13' Konyaspor orta alanda kaptığı topla hızlı çıkmak istedi ancak Luyindama zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.
9' Cikalleshi ters kanattaki Skubic'i düşündü ancak top yine savunmayı geçmedi.
3' Abdülkerim sağ kanattan hareketlenen Skubic'i düşündü ancak savunma dikkatli.
1' Maç başladı.
Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyndama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne