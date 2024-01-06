Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcusunu kadro dışı bıraktı Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

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Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde ise konuk ekip Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda 2 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Cikalleshi ve Bernardoni kadro dışında kaldı

Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2'nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

Bu sezonki performansları

Forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi bu sezon 8 gol 2 asistle takımın gol yükünü çekiyordu.

Kaleci Paul Bernardoni ise bu sezon oynanan 17 resmi maçın tamamında forma giydi.