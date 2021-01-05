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Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 17:57
- Güncelleme : 05.01.2021 - 19:14
Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyndama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne