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    Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 19:14
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    Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

    Galatasaray: Okan, Linnes, Luyndama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne

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