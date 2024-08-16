Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi