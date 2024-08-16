Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, 2. hafta açılış maçında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi