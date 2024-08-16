Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış