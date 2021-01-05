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    Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 08:34
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    Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk sakatlıkları nedeniiyle Galatasaray'a karşı olmayacak isimler.

    Galatasaray'da Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç, Arda ve Marcao ise cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor

    Sehic
    Skubic
    Ahmet Çalık
    Abdülkerim Bardakçı
    Guilherme
    Hadziahmetovic
    Jevtovic
    Shengelia
    Daci
    Cikalleshi
    Kravets

    Galatasaray

    Okan
    Linnes
    Luyindama
    Donk
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Ömer
    Oğulcan
    Emre Akbaba
    Diagne

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