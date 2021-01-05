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Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 08:34
Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk sakatlıkları nedeniiyle Galatasaray'a karşı olmayacak isimler.
Galatasaray'da Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç, Arda ve Marcao ise cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor
Sehic
Skubic
Ahmet Çalık
Abdülkerim Bardakçı
Guilherme
Hadziahmetovic
Jevtovic
Shengelia
Daci
Cikalleshi
Kravets
Galatasaray
Okan
Linnes
Luyindama
Donk
Saracchi
Taylan
Belhanda
Ömer
Oğulcan
Emre Akbaba
Diagne