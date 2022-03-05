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    Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 21:04
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    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Ahmet Hassan'ın golü ile 1-0 öne geçti.

    21. dakikada sahneye çıkan Rahmanovic, topu ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü kaydetti.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

    Konyaspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #1

    KONYASPOR 2 GOLLE 3 PUANI ALDI

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, gol için yüklense de sarı-kırmızılıların atakları sonuçsuz kaldı.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, maçı 2-0 kazanarak 3 punaı hanesine yazdırdı.

    Konyaspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #2

    Konyaspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #3

    Konyaspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #4

    Konyaspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #5


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