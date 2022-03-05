Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Ahmet Hassan'ın golü ile 1-0 öne geçti.

21. dakikada sahneye çıkan Rahmanovic, topu ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü kaydetti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

KONYASPOR 2 GOLLE 3 PUANI ALDI

İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, gol için yüklense de sarı-kırmızılıların atakları sonuçsuz kaldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, maçı 2-0 kazanarak 3 punaı hanesine yazdırdı.