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- Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti
Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 21:02
- Güncelleme : 05.03.2022 - 21:04
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Ahmet Hassan'ın golü ile 1-0 öne geçti.
21. dakikada sahneye çıkan Rahmanovic, topu ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü kaydetti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
KONYASPOR 2 GOLLE 3 PUANI ALDI
İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, gol için yüklense de sarı-kırmızılıların atakları sonuçsuz kaldı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor, maçı 2-0 kazanarak 3 punaı hanesine yazdırdı.