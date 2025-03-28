Konyaspor, Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
KRAMER ATMAYA DEVAM EDİYOR
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Kramer, 2025 takvim yılı içerisinde çıktığı 11 resmi maçta 8. golünü attı.
KONYASPOR, ÇIKIŞA GEÇTİ
Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Konyaspor, puanını 34'e yükseltti ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 4'e çıkardı. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Gaziantep 38 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.
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