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    Konyaspor, Gaziantep'i 4 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 33. haftasında zirve takibini sürdüren Konyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 17.04.2022 - 15:38
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    Konyaspor, Gaziantep'i 4 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 32. dakikada Endri Çekici'nin golüyle öne geçerken, Gaziantep'te Doğan Erdoğan, 39. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

    Konyaspor, 43'te Ahmed Hassan ile farkı ikiye çıkardı. 56'da Amir Hadziahmetovic skoru 3-0'a taşıdı.

    87'de Muhammet Demir, Gaziantep'in tek golünü atarken, 90+4'te Konrad Michalak skoru ilan etti.

    Konyaspor, Gaziantep i 4 golle mağlup etti #1

    Konya puanını 61 yaptı

    Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 61 yaparak, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk edecek.

    Konyaspor, Gaziantep i 4 golle mağlup etti #2


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