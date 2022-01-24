Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Konyaspor, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yasa boğulan Konyaspor camiası, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Çalık için şampiyon olmak isteyen ve lider Trabzonspor ile farkı kapatmaya başlayan Konyaspor, Giresunspor'la karşılaşacak.

Küme düşme hattından kurtulan ve yeniden yükselişe geçmeye çalışan Giresunspor ise bu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyenler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Taraftarlar, "Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Giresunspor Spor Toto Süper Lig maçı, 04-02-2022 Cuma günü beIN SPORTS 1, kanalından yayınlanacak.

Maç saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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