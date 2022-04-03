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    Konyaspor, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

    Konyaspor, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 18:05
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    Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.

    Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

    Konyaspor, Göztepe yi 3 golle mağlup etti #1

    GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

    Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Konyaspor, Göztepe yi 3 golle mağlup etti #2

    KONYASPOR YENİDEN İKİNCİ

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile maç sayısını eşitleyen Konyaspor, 56 puandaki sarı-lacivertli takımı geride bıraktı ve 58 puanla ikinci sıraya çıktı.

    Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta da mağlup olan Göztepe ise ateş hattından kurtulamadı ve 27 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

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