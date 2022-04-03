Konyaspor, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KONYASPOR YENİDEN İKİNCİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile maç sayısını eşitleyen Konyaspor, 56 puandaki sarı-lacivertli takımı geride bıraktı ve 58 puanla ikinci sıraya çıktı.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta da mağlup olan Göztepe ise ateş hattından kurtulamadı ve 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.