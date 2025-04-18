Konyaspor, Hatayspor deplasmanında üç puanı kaptı

Haber Merkezi

Süper Lig'de 32. hafta maçında alt sıraları yakından ilgilendiren düelloda Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

KONYASPOR, ÖNE GEÇTİ

Konyaspor'un golünü 10. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

HATAYSPOR, GERİ DÖNDÜ

Hatayspor 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.

KONYASPOR, 3 PUANI KAPTI

Konuk ekip Konyaspor 70. dakikada Louka Prip'in golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçı bırakmayan Konyaspor, 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle maçı 3-2 kazandı.

HATAYSPOR, MUCİZELERE BIRAKTI

Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 40'a yükseltti ve kritik bir galibiyet aldı. Hatayspor ise 19 puanla haftayı noktaladı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.

HATAYSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU