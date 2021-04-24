Konyaspor-Hatayspor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

GOLSÜZ EŞİTLİK

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Hatayspor kalesini kenar ortalarıyla geçmek isteyen Konyaspor ceza sahasına 25 top gönderirken, kaleye isabet eden şutlarda önce savunma, sonrasında ise kaleci Munir'i geçemedi. Özellikle son bölümde etkisini arttıran Konyaspor gol bulamazken, Hatayspor da kontra ataklarda istediği pozisyonlara ulaşamadı.





PUAN DURUMU

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Hatayspor ise 54 puana ulaştı ve kaybetmeme serisi 3 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Konyaspor'da Skubic ve Abdulkerim Bardakçı, sarı kart cezaları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



