Konyaspor, Hatayspor'u mağlup etti

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün attı.
Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Bu sonucun ardından Konyaspor, 28 puana yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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