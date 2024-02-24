Konyaspor, Hatayspor'u mağlup etti
ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün attı.

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Bu sonucun ardından Konyaspor, 28 puana yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.