Konyaspor, hazırlık maçında Ankaragücü'nü yendi

İHA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Kayacık Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Aleksic'in golü ile öne geçerken, 21. dakikada Melih Bostan'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı.
Ankara ekibi, 27. dakikada Bajic'in golü farkı 1'e indirirken; Konya ekibi 42. dakikada Pedrinho'nun golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı.
KONYA EKİBİ, GALİP GELDİ
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, yeşil-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.
KONYASPOR'UN RAKİBİ IĞDIR FK
Yeşil-beyazlılar, bugün saat 17.30'da Iğdır FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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