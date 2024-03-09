Konyaspor ile Adana Demirspor yenişemedi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. 4 golün atıldığı maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 9 ve 45. dakikalarda penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.
İki takım da 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonuçla birlilkte Konyaspor, puanını 32'ye yükseltti. 10 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Karagümrük galibiyetiyle son veren Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.
Gelecek hafta Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış