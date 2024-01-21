Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor, 43. dakikada Steven N'Zonzi ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 69. dakikada Adam Buksa ile cevap verdi.

Sergen Yalçın, yine mağlup olmadı

Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçta da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Konyaspor ise yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

Antalyaspor bu sonuçla 30 puana yükseldi. Konyaspor, puanını 20 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.