Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Konyaspor, 16. dakikada Adil Demirbağ ile öne geçti ve maç uzun süre Konyaspor'un üstünlüğü ile devam etti.

Antalyaspor, 89. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sam Larsson, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

TAKIMLAR SAHADA 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.