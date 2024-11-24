Konyaspor ile Hatayspor yenişemedi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Konyaspor, 17. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçti. Hatayspor'un beraberlik golü 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.
HATAYSPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK
Bu sonucun ardından Konyaspor 15, Hatayspor 7 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
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