Konyaspor ile İstanbulspor yenişemedi Süper Lig'in 1. haftasında Konyaspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi.

İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Bernardoni'yi geçemedi.

Maçta 3 kırmızı kart çıktı

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.

İki takım lige birer puanla başladı

Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı. Konyaspor, bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, gelecek hafta Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.