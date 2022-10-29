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    Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
    • 29.10.2022 - 16:40
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    Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Kasımpaşa öne geçti, Konyaspor eşitliği yakaladı

    Kasımpaşa, Konyaspor kalecisi Sehic'in büyük hatası sonrası 50. dakikada Haris Hajradinovic ile öne geçti. Konyaspor bu gole 82. dakikada Guilherme ile karşılık verdi.

    Öte yandan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan son 4 karşılaşma gollü beraberlikle sonuçlandı.

    Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #1

    Konyaspor, haftaya Trabzonspor ile karşılaşacak

    Bu sonucun ardından iki takımın da galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Konyaspor 20, Kasımpaşa 14 puana yükseldi.

    Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #2

    Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #3


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