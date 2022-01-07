- Haberler
- Futbol Haberleri
- Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme uzattı
Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme uzattı
Süper Lig'in başarılı takımı Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 16:18
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Yeşil-beyazlı kulüp, Palut'un kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
İlhan Palut, 10 Şubat 2021'den itibaren Konyaspor'un başında yer alıyor.