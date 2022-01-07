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    Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme uzattı

    Süper Lig'in başarılı takımı Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 16:18
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    Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme uzattı

    Süper Lig'de 2. sırada bulunan Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

    SÖZLEŞMESİ UZATILDI

    Yeşil-beyazlı kulüp, Palut'un kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    İlhan Palut, 10 Şubat 2021'den itibaren Konyaspor'un başında yer alıyor.

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