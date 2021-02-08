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    Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

    Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

    Son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konyaspor'da yönetim, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:33
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    Süper Lig'de 15. sırada yer alan Konyaspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

    Dün akşam deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konya ekibinde yönetim, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

    3 BÜYÜKLERİ YENDİ

    14 Eylül 2020'de takımın başına geçen 59 yaşındaki teknik adam, ligin ilk yarısında 3 büyüklere karşı oynadığı maçları kazansa da diğer karşılaşmalarda istenilen puanları toplayamayınca görevden alındı.

    Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı #1

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

    Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

    RAKİP BEŞİKTAŞ

    Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda perşembe günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı #2

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