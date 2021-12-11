Konyaspor, Karagümrük'ü 4 golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, deplasmanda geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük 12. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle öne geçti. Konyaspor'a geri dönüşü ve galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Amar Rahmanovic, 53 ve 88. dakikalarda Serdar Gürler ve 85. dakikada Guilherme kaydetti.

KONYASPOR 30 YAPTI

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 30'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.