Konyaspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

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Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam etti.
Ligin 13. hafta maçında Hakan Keleş yönetimindeki Konyaspor ile Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor, 8 hafta sonra kazandı
8 hafta sonra galip gelen Konyaspor'a üç puanı getiren golleri 64. dakikada Sokol Cikalleshi ile 77. dakikada Guilherme kaydetti.
Kasımpaşa, 18 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 13 puana yükselerek alt sıralardan kurtuldu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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