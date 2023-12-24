Konyaspor, Kayserispor'u iki golle geçti Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in çalıştırdığı Konyaspor ile Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla kazandı.

Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50 ve 63'te Sokol Cikalleshi attı. Cikalleshi, iki golünü de penaltıdan attı.

Konyaspor, Galatasaray'la karşılaşacak

Konyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.