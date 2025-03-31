İHA

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3. turda dahil olduğu Türkiye Kupası'nda grup maçları da dahil 6 maç oynadı.

Söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar kalesinde sadece 1 gol gördü.

Gruplardan lider olarak çıkan Konya ekibi, çeyrek final maçında yarın kendi evinde 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.

2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor, bu sezon tekrardan kupayı kazanmak istiyor.

"KUPA GEÇMİŞİ OLAN BİR KULÜBÜMÜZ"

Kupa maçının önemli olduğunu ifade eden Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bulut, şu şekilde konuştu:

Kupa maçının önemini hocamız da söylüyor. Kupa kültürü olan, genlerimizde kupa geçmişi olan bir kulübüz. Baktığımız zaman daha önce Süper Kupayı, Türkiye Kupasını aldık, Avrupa'ya gittik. Şuanda önümüzde 3 tane maç var. Aslında biz de neden olmasın diyoruz. İskenderun maçı evimizde oynayacağımız bir maç. İskenderun'u yendiğimizde yarı finalde Galatasaray veya Fenerbahçe'den biri gelecek. Bu maçı da kendi evimizde oynayacağız. Aslında finale kadar gitmememiz için hiçbir neden yok. Sadece futbolcular oynayacak, mücadelesini yapacak finalde de artık karşımıza kim gelirse inşallah kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz.

"İSKENDERSUNSPOR MAÇI ZOR OLACAK"

Her maçın kendine göre zorluklarının olduğunu ifade eden Bulut, şu şekilde konuştu: