İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

27 yaşında hayat gözlerini yuman Çalık'ın ölüm haberi tüm spor camiasını yasa boğarken, peş peşe başsağlığı mesajları yayınlandı.

Ahmet Çalık'ın ortaya çıkan kaza görüntülerinde aracın hızlı olduğu ve Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildiği görüldü.

Genç futbolcunun vefatı sonrası Konyaspor camiasında yas hakim olurken, Medipol Başakşehir maçı için harekete geçildi.

İttifak Holding Konyaspor, Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Peki, Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ertelenecek mi? TFF kararını verdi mi? İşte son detaylar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

İttifak Holding Konyaspor, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

Ancak TFF'den başvuruya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Futbol camiasını yasa boğan olayın ardından, maçın ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

"KULÜBÜMÜZÜN EN BEYEFENDİ OYUNCUSUYDU"

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.