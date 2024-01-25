Konyaspor, Nelson Oliveira ile yollarını ayırdı

İHA
Fahrudin Omerovic'in çalıştırdığı Süper Lig ekibi Konyaspor'dan bir veda yaşandı.
Yeşil-beyazlılar, sezon başında transfer ettiği Nelson Oliveira yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Futbolcumuz Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Oliveira'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz
17 maçta 1 asist yaptı
Sezon başında PAOK'tan Konyaspor'a transfer olan Oliveira, 17 maçta süre aldı ve 1 asist kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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