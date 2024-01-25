Konyaspor, Nelson Oliveira ile yollarını ayırdı

İHA

Fahrudin Omerovic'in çalıştırdığı Süper Lig ekibi Konyaspor'dan bir veda yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, sezon başında transfer ettiği Nelson Oliveira yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Futbolcumuz Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Oliveira'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz