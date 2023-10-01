Konyaspor penaltı bekledi, Oğulcan kırmızı gördü Konyaspor önce penaltı bekledi. Pozisyonun devamında Oğulcan Ülgün Aboubakar'a yaptığı faul ve devamında topa vurduğu için üst üste iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor, Beşiktaş'ı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise tartışma yaratan bir an yaşandı. Konyaspor penaltı bekledi Karşılaşmanın 54. dakikasında Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerin devamında yeniden ortaya çevrilen topu Calvo kafayla indirdi. Aboubakar'a çarpan top sonrası elle oynama gerekçesiyle Konyasporlular penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Oyun sürdü, Oğulcan kırmızı gördü Yeşil-beyazlı ekipte Oğulcan Ülgün kendi yarı alanından hızlı çıkmak isteyen Aboubakar'ı çekerek durdurunca sarı kart gördü. Oğulcan, kendisine çıkan sarı kart sonrası hakeme tepki amacıyla topa vurunca arka arkaya ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi ve Konyaspor 10 kişi kaldı. 1 dakika içerisinde yaşanan bu 2 olay ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Futbolseverler, pozisyonlar hakkında tartışma yaşadı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)