Konyaspor, Rizespor'u yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

KONYASPOR, AVUSTURYA'YA GİDECEK

Kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 yenen Konyaspor, Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Konyaspor, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.