Konyaspor sahasındaki kritik maçlardan üç puan hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sahasında oynayacağı iki maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlı takım, evinde oynadığı Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından aldığı 1-0'lık galibiyetlerle alt sıralardan kurtulma yolunda rahat bir nefes aldı.

KONYASPOR, SON HAFTALARA RAHAT GİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı 28 Mart'ta ağırlayacak Konyaspor, 30. haftada Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın ardından 31. haftada Göztepe'yi konuk edecek.

Taraftarının desteğiyle Gaziantep FK ve Göztepe maçlarından da üçer puan hedefleyen yeşil-beyazlı takım, ligin son haftalarına rahat girmek istiyor.

"GÜZEL FUTBOL OYNADIK"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, Beşiktaş karşısında aldıkları 3 puanın takımda motivasyonu artırdığını söyledi.

Aldıkları galibiyetin önemine işaret eden Kaymak, şu şekilde konuştu:

Maçtan önce bir hafta boyunca tesislerdeydik. Futbolcularla bir aradaydık. Futbolcuların böyle bir ruhla sahaya çıkacağı belliydi. Güzel futbol oynadık. 9 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk. İyi bir savunma yaparak sahadan 3 puanla ayrıldık.

Kaymak, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında seyirci desteğinin takıma katkısının 3 puanla sonuçlandığını dile getirdi.

"TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞMAYI İSTİYORUZ"

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerinin vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

Önümüzde içeride 2 kritik maç var; Gaziantep FK ve Göztepe maçları. Bu maçlarda hedef mutlak 3 puan. Kolay maç yok. Hangi takım olduğu önemli değil. Bazıları şampiyonluğa bazıları UEFA'ya oynuyor. Bazıları da düşme hattında. Bütün maçların zor olacağını düşünüyorum. Gaziantep FK ile evimizde oynanacağız. Sonra Başakşehir deplasmanına gideceğiz. O da zor maç ama puan ya da puanlarla ayrılmayı istiyoruz. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Artık kulübün diğer sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Önümüzdeki yatırımlara başlamak istiyoruz. Bu 4 hafta bizim için önemli.