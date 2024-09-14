Konyaspor, Samsunspor'u tek golle yıktı Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor ile Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar, rakibi Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ PEDRINHO'DAN

Konyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.

NARİN UNUTULMADI

Bu arada iki takım futbolcuları, karşılaşma öncesindeki seremoniye, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla çıktı.

KONYASPOR, PUANINI 7 YAPTI

Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor ise 6. haftada Sivasspor'u konuk edecek.