Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı Süper Lig ekibi Konyaspor, tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.

İHA

Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, şunları dedi:

Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi’nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür.

KONYASPOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole katkı sağlarken Konyaspor tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına da sahip.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)