Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı

İHA
Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, şunları dedi:
Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi’nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür.
KONYASPOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ
Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole katkı sağlarken Konyaspor tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına da sahip.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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