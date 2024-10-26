Konyaspor: Şu anda kulübün 1 milyar TL'ye yakın borcu var

İHA

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkan Adem Bulut, taraftarlar ve basın mensupları ile stadyumda bulunan toplantı salonunda bir araya geldi.

"KULÜBÜN 1 MİLYAR TL'YE YAKIN BORCU VAR"

Gündeme dair soruları cevaplayan Başkan Korkmaz, şu anda transfer yasağının gündemde olmadığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Şu anda kulübün 1 milyar TL'ye yakın borcu var. Transfer yasağı gibi bir riskimiz şu an itibarıyla yok. Zaten transfer yasağı cezamızı yönetime gelmeden önceki dosyalardan aldık. Biz geldikten sonra devre arasında birçok oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bunların hepsiyle de karşılılık olarak anlaştık, borçları ödedik. Önümüzdeki süreçte böyle bir tablo gözükmüyor.

"ALİ HOCA, KULÜBÜN MALİYETİNİ İÇ DİNAMİKLERİNİ BİLİYOR"

Teknik Direktör Ali Çamdalı konusuna da değinen Ömer Korkmaz, şunları dedi: