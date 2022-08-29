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- Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti
Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Konyasporlu taraftarın Ali Koç'a bakarak göbek atması dikkat çekti.
- 29.08.2022 - 21:51
- Güncelleme : 29.08.2022 - 22:23
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Ali Koç'a karşı "Konyalım" dansı
Maçın 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle bitmesi üzerine stat hoparlörlerinden 'Konyalım' şarkısı çalındı ve Konyalı taraftarlar Ali Koç'a dönerek göbek attı.
Bu anlar sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti İZLE