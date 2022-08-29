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    Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti

    Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Konyasporlu taraftarın Ali Koç'a bakarak göbek atması dikkat çekti.
    • 29.08.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 22:23
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    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

    Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.

    Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

    Konyaspor taraftarı Ali Koç a bakarak dans etti #1

    Ali Koç'a karşı "Konyalım" dansı

    Maçın 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle bitmesi üzerine stat hoparlörlerinden 'Konyalım' şarkısı çalındı ve Konyalı taraftarlar Ali Koç'a dönerek göbek attı.

    Bu anlar sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

    Konyaspor taraftarı Ali Koç'a bakarak dans etti İZLE


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