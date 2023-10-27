Konyaspor, teknik direktörlüğe Hakan Keleş'i getirdi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlüğe Hakan Keleş'i getirdiğini duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da yeni teknik direktör resmen belirlendi.

Ligde 9 hafta sonunda 9 puan toplayan ve alt sıralarda yer alan yeşil-beyazlı kulüp Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından kısa süre içerisinde yeni çalıştırıcısını buldu.

Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt ile görüşmeler yapan Konyaspor, anlaşma sağlanamaması üzerine Hakan Keleş ile anlaşmaya vardı.

"Hakan Keleş’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır.



Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz.

51 yaşındaki teknik adam son olarak çalıştırdığı Giresunspor’da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik, 41 mağlubiyet almıştı.