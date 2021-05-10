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    Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı saat 17.00'ye alındı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:25
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    Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Süper Lig'in 41. hafta programında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişikliğe gidildi.

    SAAT 17.00'DE OYNANACAK

    Tüm maçların 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacağını açıklayan TFF, Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının saatini aynı gün 17.00'ye aldı.

    Trabzonspor'un 4. sırayı garantilemesi, Konyaspor'un da 11. sırada yer alıp sıralamada yükselme dışında bir iddiası olmaması üzerine bu değişiklik yapıldı.

    Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti #1

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