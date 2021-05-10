Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti

Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı saat 17.00'ye alındı.

Süper Lig'in 41. hafta programında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişikliğe gidildi.

SAAT 17.00'DE OYNANACAK

Tüm maçların 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacağını açıklayan TFF, Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının saatini aynı gün 17.00'ye aldı.

Trabzonspor'un 4. sırayı garantilemesi, Konyaspor'un da 11. sırada yer alıp sıralamada yükselme dışında bir iddiası olmaması üzerine bu değişiklik yapıldı.



