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Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti
Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı saat 17.00'ye alındı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 12:49
- Güncelleme : 10.05.2021 - 13:25
Süper Lig'in 41. hafta programında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişikliğe gidildi.
SAAT 17.00'DE OYNANACAK
Tüm maçların 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacağını açıklayan TFF, Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının saatini aynı gün 17.00'ye aldı.
Trabzonspor'un 4. sırayı garantilemesi, Konyaspor'un da 11. sırada yer alıp sıralamada yükselme dışında bir iddiası olmaması üzerine bu değişiklik yapıldı.