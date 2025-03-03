Konyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

DEPLASMANDA SON GALİBİYET

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Danylo Sikan, Banza