Konyaspor, Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı hedefliyor

AA & Ensonhaber

Son haftalarda Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 25 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, eleme turlarınde 23 Elazığ FK'yı 4-0, Kepez Belediyespor'u 9-0 ve Karacabey Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını Türkiye Kupası grup aşamasına yazdırdı.

KONYASPOR, GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYOR

C Grubunda ilk hafta maçında Çorum FK'yı 1-0, sahasında Eyüpspor'u da 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, topladığı 6 puanla birinci sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlılar, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla gruptan çıkmayı istiyor.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, önde oldukları maçlarda puan kaybettiklerini ifade etti.

Kaymak, 3 Mart'ta sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Taraftar desteğinin önemine de değinen Kaymak, şunları dedi:

Sahamızda 7 maçımız var. Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca vereceği destek çok önemli. Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız potansiyelini sahaya yansıtacak ve galibiyetler gelecektir.

"GALATASARAY MAÇINDAN PUANLA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye Kupası'ndaki performansın lige de yansımasını istediklerini vurgulayan Kaymak, şu ifadeleri kullandı: