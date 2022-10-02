Konyaspor, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Galibiyet golü Muhammet'ten

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Maçta 3 gol iptal oldu

Konyaspor'da Zimer Bytyqi'nin 45. dakikada, Calvo'nun ise 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ümraniyespor'un 84. dakikada Umut Nayir ile eşitliği yakaladığı gol de elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ligde gol yememe ve galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmedi.

Konyaspor 17 puana yükseldi

Konyaspor bu galibiyetle puanını Galatasaray, Adana Demirspor ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir'le aynı yaptı(17). Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı.

Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.