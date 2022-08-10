Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor evinde Vaduz'u konuk edecek.İşte maçın detayları..

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Vaduz ile rövanş maçına çıkıyor.Yeşil beyazlılar taraftarı önünde turu geçmek istiyor.

Konyaspor Pazartesi günü Süper Lig 1. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.İlhan Palut ve öğrencileri bu sene iki kulvardada mücadele ederek yoluna devam etmek istiyor.

Konyaspor'un evinde oynayacağı Vaduz maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.Konyaspor Vaduz'u elemesi halinde Neftçi Bakü - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle gruplara kalma mücadelesi verecek.

Futbolseverler Konyaspor - Vaduz maçının ne zaman oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanalı öğrenmek için internette araştırma yapıyor.İşte kritik maçın detayları..

Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor - Vadus UEFA Konferans Ligi rövanş maçı 11 Ağustos (yarın) tarihinde saat 20.00'de başlayacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.