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- Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 10.08.2022 - 15:38
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Vaduz ile rövanş maçına çıkıyor.Yeşil beyazlılar taraftarı önünde turu geçmek istiyor.
Konyaspor Pazartesi günü Süper Lig 1. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.İlhan Palut ve öğrencileri bu sene iki kulvardada mücadele ederek yoluna devam etmek istiyor.
Konyaspor'un evinde oynayacağı Vaduz maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.Konyaspor Vaduz'u elemesi halinde Neftçi Bakü - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle gruplara kalma mücadelesi verecek.
Futbolseverler Konyaspor - Vaduz maçının ne zaman oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanalı öğrenmek için internette araştırma yapıyor.İşte kritik maçın detayları..
Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman oynanacak?
Konyaspor - Vadus UEFA Konferans Ligi rövanş maçı 11 Ağustos (yarın) tarihinde saat 20.00'de başlayacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.