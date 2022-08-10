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    Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor evinde Vaduz'u konuk edecek.İşte maçın detayları..
    • 10.08.2022 - 15:38
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    Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Vaduz ile rövanş maçına çıkıyor.Yeşil beyazlılar taraftarı önünde turu geçmek istiyor.

    Konyaspor Pazartesi günü Süper Lig 1. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.İlhan Palut ve öğrencileri bu sene iki kulvardada mücadele ederek yoluna devam etmek istiyor.

    Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Konyaspor'un evinde oynayacağı Vaduz maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.Konyaspor Vaduz'u elemesi halinde Neftçi Bakü - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle gruplara kalma mücadelesi verecek.

    Futbolseverler Konyaspor - Vaduz maçının ne zaman oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanalı öğrenmek için internette araştırma yapıyor.İşte kritik maçın detayları..

    Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman oynanacak?

    Konyaspor - Vadus UEFA Konferans Ligi rövanş maçı 11 Ağustos (yarın) tarihinde saat 20.00'de başlayacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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